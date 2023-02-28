В Мурманске 34 молодым семьям вручили сертификаты на покупку жилья

В Мурманске 34 молодые семьи получили свидетельства на покупку нового жилья. Фото: Администрация города Мурманска
В Мурманске 34 молодые семьи получили свидетельства на покупку нового жилья. Социальную выплату можно потратить как на приобретение квартиры, так и на строительство собственного дома.
- Помощь существенная, финансируется из бюджетов разных уровней. Так, в этом году для семьи из пяти человек сумма превысит 1,5 миллиона рублей. Значит еще больше горожан смогут улучшить свои жилищные условия, - отметил в своем Telegram-канале глава Мурманска Игорь Морарь.
Всего в этом году обладателям сертификатов станут 126 мурманских семей – не только молодых, но и многодетных. За 17 лет действия программы новоселье отметили 1780 семей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru