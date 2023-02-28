В Мурманске 34 молодым семьям вручили сертификаты на покупку жилья

В Мурманске 34 молодые семьи получили свидетельства на покупку нового жилья. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске 34 молодые семьи получили свидетельства на покупку нового жилья. Социальную выплату можно потратить как на приобретение квартиры, так и на строительство собственного дома.

- Помощь существенная, финансируется из бюджетов разных уровней. Так, в этом году для семьи из пяти человек сумма превысит 1,5 миллиона рублей. Значит еще больше горожан смогут улучшить свои жилищные условия, - отметил в своем Telegram-канале глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего в этом году обладателям сертификатов станут 126 мурманских семей – не только молодых, но и многодетных. За 17 лет действия программы новоселье отметили 1780 семей.

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