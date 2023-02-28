Жительница Мурманска разбила лопатой иномарку соседа из-за парковки под ее окнами

53-летнего мурманчанин остался с разбитой машиной из-за буйной соседки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

53-летний мурманчанин остался с разбитой машиной из-за буйной соседки. Женщина повредила его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, причинив ущерб на сумму 100 тысяч рублей.

- Находясь у себя в квартире, мужчина услышал звук срабатывания автомобильной сигнализации. Решив проверить, что же случилось, он вышел на улицу, где обнаружил, что у его автомобиля разбиты заднее и пассажирские стекла, присутствуют множественные царапины и вмятины на кузове, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Нарушительницей оказалась соседка мужчины с первого этажа. Ей не понравилось, что автомобилисты паркуются под окнами ее квартиры, поэтому она целенаправленно взяла из дома металлическую лопату и повредила иномарку.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статья 167 УК РФ, ей грозит до двух лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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