Несколько самолетов из Петербурга и Москвы задерживаются с прилетом в Мурманск

Дополнительную информацию можно узнать в представительствах авиакомпаний и справочной аэропорта.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Из-за непогоды в Мурманской области и временного закрытия неба над Санкт-Петербургом несколько самолетов задерживаются с вылетом и прилетом.
Так, с прибытием задерживаются три рейса из Пулково - FV 6343, 5N 507 и FV 6341. Также в Мурманск отправятся позже два рейса из Москвы - SU 1320 и 5N 521.
Из аэропорта «Мурманск» на более позднее время перенесли вылет авирейсов SU 1321 (до Москвы) и FV 6342 (до Петербурга).
- Аэропорт «Мурманск» и авиакомпании приносят свои извинения за доставленные неудобства, - пишут на сайте воздушной гавани Заполярья.
Дополнительную информацию можно узнать в представительствах авиакомпаний и справочной аэропорта.
Напомним: самолет «Санкт-Петербург - Мурманск» не смог приземлиться в столице Заполярья. Он улетел обратно в Петербург.
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