Несколько самолетов из Петербурга и Москвы задерживаются с прилетом в Мурманск

Дополнительную информацию можно узнать в представительствах авиакомпаний и справочной аэропорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за непогоды в Мурманской области и временного закрытия неба над Санкт-Петербургом несколько самолетов задерживаются с вылетом и прилетом.

Так, с прибытием задерживаются три рейса из Пулково - FV 6343, 5N 507 и FV 6341. Также в Мурманск отправятся позже два рейса из Москвы - SU 1320 и 5N 521.

Из аэропорта «Мурманск» на более позднее время перенесли вылет авирейсов SU 1321 (до Москвы) и FV 6342 (до Петербурга).

- Аэропорт «Мурманск» и авиакомпании приносят свои извинения за доставленные неудобства, - пишут на сайте воздушной гавани Заполярья.

Дополнительную информацию можно узнать в представительствах авиакомпаний и справочной аэропорта.

Напомним: самолет «Санкт-Петербург - Мурманск» не смог приземлиться в столице Заполярья. Он улетел обратно в Петербург.

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