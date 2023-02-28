В Мурманске за сутки выпала половина месячной нормы осадков

На Мурманск свалились серьезные снегопады, которые пока что не собираются заканчиваться.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На Мурманск свалились серьезные снегопады, которые пока что не собираются заканчиваться.
- Количество выпавших осадков превзошло все ожидания. За ночь город отметил 10 миллиметров осадков - это 42% месячной нормы. Всего за февраль мы уже получили 36 миллиметров - 1.5 месячные нормы, - сообщают в паблике «Погода в Мурманске» (12+).
Мурманчан также предупреждают о сильном ветре вечером 28 февраля. Порывы могут достигнуть 25-27 метров секунду, также продолжатся мощные снежные заряды. Сильный ветер сохранится до утра следующего дня.
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