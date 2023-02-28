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НовостиОбщество28 февраля 2023 10:40

В Мурманске за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Город продолжают атаковать мощные снежные заряды
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На Мурманск свалились серьезные снегопады, которые пока что не собираются заканчиваться.

На Мурманск свалились серьезные снегопады, которые пока что не собираются заканчиваться.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Мурманск свалились серьезные снегопады, которые пока что не собираются заканчиваться.

- Количество выпавших осадков превзошло все ожидания. За ночь город отметил 10 миллиметров осадков - это 42% месячной нормы. Всего за февраль мы уже получили 36 миллиметров - 1.5 месячные нормы, - сообщают в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

Мурманчан также предупреждают о сильном ветре вечером 28 февраля. Порывы могут достигнуть 25-27 метров секунду, также продолжатся мощные снежные заряды. Сильный ветер сохранится до утра следующего дня.

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