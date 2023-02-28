В морском порту Кандалакши установят ледовые ограничения для судов

Ограничения сохранятся, пока ледовая обстановка не изменится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В морском порту Кандалакши вводят ледовые ограничения для судов, они будут действовать с 7 марта.
Согласно распоряжению капитана порта Виктора Бородачева, плавание теперь допускается только для судов с ледовым классом не ниже Arc 4.
- Суда с ледовым классом Ice 2 и Ice 3 допускаются к плаванию только под проводкой ледокола. Суда без ледовых усилений и категорией Ice 1, буксирно-баржевые составы к плаванию во льдах не допускаются, - отмечается в документе.
Ограничения сохранятся, пока ледовая обстановка не изменится.
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