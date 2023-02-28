В Мурманске женская консультация №1 войдет в состав городской поликлиники

Работать она будет на прежнем месте - на улице Карла Маркса, 9. Фото: Александр Мелитонов
Мурманская женская консультация №1 с начала марта войдет в структуру городской поликлиники №1. Работать она будет на прежнем месте - на улице Карла Маркса, 9.
- Оказание консультативной помощи женщинам требует комплексного, мультидисциплинарного подхода. Работа женских консультаций очень тесно связана с консультативной помощью смежных врачей, таких, как терапевты, эндокринологи, кардиологи, онкологи и другие. И такие специалисты есть в многопрофильных взрослых поликлиниках, - объяснил главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.
Сотрудникам женской консультации предложены рабочие места в городской поликлинике или Мурманском областном многопрофильном центре, на выбор работника.
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