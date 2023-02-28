Самолет «Санкт-Петербург - Мурманск» не смог приземлиться в столице Заполярья

Рейс совершит посадку в Пулково. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Авиарейс №6343 «Санкт-Петербург - Мурманск» не смог приземлиться Мурманске из-за плохой погоды. Самолет возвращается в Петербург, где, к слову, было закрыто небо из-за неопознанного летающего объекта. Сейчас его вновь открыли.

Рейс совершит посадку в Пулково.

Напомним: аэропорты «Мурманск» и «Хибины» работают в штатном режиме.

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