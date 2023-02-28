В Мурманскую область привезли беспородную лошадь без документов

Северянке объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветзаконодательства. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманскую область из Карелии привезли лошадь - беспородную кобылу двух лет пего–серой масти - без ветеринарных сопроводительных документов. Животное перевозила жительница Североморска.

- Нарушение выявили сотрудники Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных при проведении осмотра поголовья лошадей, содержащихся в одной из состоящих на учете в госветслужбе конюшен. Владелица лошади в своих объяснениях подтвердила данный факт, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Северянке объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветзаконодательства.

В ведомстве отметили, что подобные случаи не единичны. Так, в ноябре 2022 года в регион привезли двух лошадей с Краснодарского края и Республики Карелия с нарушениями ветеринарных правил.

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