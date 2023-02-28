Из Южной Кореи в Мурманск отправилось плавучее хранилище для перевалки СПГ

Судно компании «НОВАТЭК» для перевалки сжиженного природного газа отправилось из Южной Кореи в Мурманск.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Судно компании «НОВАТЭК» для перевалки сжиженного природного газа отправилось из Южной Кореи в Мурманск. Плавучее хранилище для перегрузочного комплекса строилось на южнокорейской верфи Daewoo Shipping & Marine Engineering.
- Хранилище идет в Мурманск в сопровождении буксиров с низкой скоростью, путь может занять несколько месяцев, - пишет «Коммерсантъ».
Использование плавучих хранилищ позволит компании оптимизировать логистику и вывозить весь СПГ со своих арктических проектов даже в случае задержки с получением новых СПГ-танкеров.
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