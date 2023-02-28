Жителям Мурманской области рассказали, в каких случаях курение превращается в болезнь

Специалисты Центра общественного здоровья настоятельно призывают отказаться от этой вредной и опасной зависимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 27 февраля по 5 марта в России проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств.

Табакокурение вызывает сильную зависимость, которую можно сравнить с алкогольной или даже наркотической. Организм человека достаточно быстро привыкает к никотину, и желание выкурить сигарету становится просто патологическим. Никотиновая зависимость включена в Международную классификацию болезней.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики отмечают, что табакокурение является и психологической привычкой, которая быстро закрепляется при определенных ситуациях: после еды, во время телефонного разговора, перерыва в работе, «за компанию», при стрессе и т.д.

К психологической и физической зависимости приводят и вейпы. Жидкости для электронных сигарет в своем составе содержат никотин. Процесс парения также становится привычкой, которая многократно повторяется.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова рассказала, в каких случаях можно говорить о том, что вредная привычка превратилась в болезнь:

- если вы пытались несколько раз бросить курить, но попытки не увенчались успехом;

- если вы не можете отказаться от табакокурения при ухудшении самочувствия или во время болезни, тем самым нанося сознательный вред своему здоровью;

- если при отказе от сигарет возникают физическая слабость, снижение трудоспособности, нервозность, расстройство пищеварения, «волчий» аппетит и другие неприятные симптомы.

Специалист предупреждает, что курильщики из-за своего пагубного пристрастия со временем приобретают целый букет серьезных болезней - гипертонию, стенокардию, аритмию, бронхит, стоматологические и онкологические заболевания.

Специалисты Центра общественного здоровья настоятельно призывают отказаться от этой вредной и опасной зависимости.

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