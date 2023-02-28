Жительница Североморска заплатит штраф за оскорбление в соцсети

В Мурманской области осудили североморку, которая оскорбила другую местную жительницу в соцсетях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области осудили североморку, которая оскорбила другую местную жительницу в соцсетях.

Как установила прокуратура, вечером 22 ноября 2022 года женщина опубликовала в одном из пабликов во «ВКонтакте» комментарий, находившийся в открытом доступе. Он содержал оскорбления, унизившие честь и достоинство северянки.

- Факт оскорбления подтвердился объяснениями заявительницы и свидетеля, скриншотами из соцсети, а также не оспаривался нарушительницей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении женщины было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. Мировой судья назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.

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