Аэропорты «Мурманск» и «Хибины» работают в штатном режиме

Непогода не повлияла на работу аэропортов Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Непогода не повлияла на работу аэропортов Мурманской области. Сообщается, что они работают в штатном режиме.

- В аэропортах «Мурманск» и «Хибины», несмотря на сложные погодные условия, обслуживание самолетов и пассажиров проходит в плановом порядке, - уточнили в оперштабе региона.

Чтобы не опоздать на рейс, рекомендуется спланировать поездку заранее, особенно на общественном транспорте.

Напомним: в Мурманске образовалась огромная пробка из-за метели. Затор возник на Кольском проспекте.

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