В Мурманской области перекрыли ряд автодорог из-за метели

Из-за разбушевавшейся снежной стихии в Мурманской области пришлось перекрыть ряд автодорог. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за разбушевавшейся снежной стихии в Мурманской области пришлось перекрыть ряд автодорог. Кругом метель, ветер и минимальная видимость, сообщает МЧС региона.

Так, с вечера 27 февраля закрыт проезд по дороге Кола – Серебрянские ГЭС (с 32 по 135 километр) и автоподъезд к Териберке (с 0 по 38 километр). Там метель, ветер, отсутствие видимости.

Также закрыта дорога Заполярный - Сальмиярви с 0 по 23 километр.

28 февраля перекрытыми оказались участок автодороги Р-21 «Кола» с 1408 по 1510 километр, а также участок с 1149 по 1381 километр. На последнем запрещено движение грузового транспорта.

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