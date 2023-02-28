В Мурманской области перекрыли ряд автодорог из-за метели

Из-за разбушевавшейся снежной стихии в Мурманской области пришлось перекрыть ряд автодорог.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Из-за разбушевавшейся снежной стихии в Мурманской области пришлось перекрыть ряд автодорог. Кругом метель, ветер и минимальная видимость, сообщает МЧС региона.
Так, с вечера 27 февраля закрыт проезд по дороге Кола – Серебрянские ГЭС (с 32 по 135 километр) и автоподъезд к Териберке (с 0 по 38 километр). Там метель, ветер, отсутствие видимости.
Также закрыта дорога Заполярный - Сальмиярви с 0 по 23 километр.
28 февраля перекрытыми оказались участок автодороги Р-21 «Кола» с 1408 по 1510 километр, а также участок с 1149 по 1381 километр. На последнем запрещено движение грузового транспорта.
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