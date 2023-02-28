В Мурманске образовалась огромная пробка из-за метели

Также затруднено движение и в других районах города. Фото: Илхом Рафф / vk.com/murmansk_dtp

Утром 28 февраля в Мурманске возник транспортный коллапс из-за бушующей непогоды. Вереница машин растянулась на три километра на Кольском проспекте.

Также затруднено движение и в других районах города.

Ряд автомобильных дорог временно закрыт для проезда, в том числе перекрыт путь в Териберку.

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