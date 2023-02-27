Мурманские пловцы привезли медали с «Кубка Большой Невы» в Санкт-Петербурге

Мурманские пловцы приняли участие в крупнейших по Северо-Западу соревнованиях по зимнему плаванию, поборовшись за «Кубок Большой Невы». Фото: Администрация города Мурманска

Мурманские пловцы приняли участие в крупнейших по Северо-Западу соревнованиях по зимнему плаванию, поборовшись за «Кубок Большой Невы». Спортивное мероприятие завершилось 26 февраля в Санкт-Петербурге и объединило 386 участников из 5 стран и разных уголков России.

Опытные пловцы и любители соревновались в индивидуальных дисциплинах на дистанциях от 25 до 200 метров и в трех видах командных эстафет. Наши ребята привезли медали с состязаний.

- Спортсмены из заполярной столицы, как всегда, на высоте! Мурманчане проявили настоящий северный характер, упорство и волю к победе. В копилке нашей сборной много медалей разного достоинства. И это заслуженный результат – мурманские пловцы всегда демонстрируют высокий уровень подготовки, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь в своем Telegram-канале.

Напомним: открыта регистрация на первую в Мурманске «Гонку Героев». К участию допускают как спортсменов-одиночек, так и команды.

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