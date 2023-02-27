По дороге в Териберку произошло массовое ДТП

В аварии никто не пострадал. Фото: t.me/murmansk_chp

Дорога на Териберку оставляет желать лучшего. Там бушует сильная метель, несколько водителей попали в аварию. Так, на 5-м километре автоподъезда к поселку столкнулись три автомобиля - Skoda, КАМАЗ и LADA.

- В ДТП никто не пострадал, на месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства уточняются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Также на 82-м километре автодороги Кола- Серебрянские ГЭС водитель ГАЗели съехал в придорожный кювет. В аварии никто не пострадал.

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