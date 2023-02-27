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НовостиЗвезды27 февраля 2023 14:34

В Мурманске на ледоколе «Ленин» прошли съемки художественного фильма «Вера»

Там снималась сцена возвращения героини из экспедиции по Северному Ледовитому океану
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Выход фильма запланирован на конец 2023 года.

Выход фильма запланирован на конец 2023 года.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 27 февраля проходили съемки полнометражного художественного фильма «Вера» по мотивам повести «Вам и не снилось». Так, на ледоколе «Ленин» снимали сцену возвращения героини из экспедиции по Северному Ледовитому океану. В съемках в том числе принимали участие мурманчане - они были задействованы в массовке.

Работой над кинолентой занимается АО Творческое-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького» и кинокомпания ООО «Майвейстудия». Режиссером выступила Ирина Волкова.

- Действие фильма разворачивается в 1979 году. Центральным персонажем является мама мальчика Ромы, вокруг нее строится вся история. Фильм расскажет о родителях, их чувствах к детям, о взаимоотношениях в семье, - поделилась режиссер с «КП»-Мурманск».

Выход фильма запланирован на конец 2023 года.

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