В Мурманске на ледоколе «Ленин» прошли съемки художественного фильма «Вера»

Выход фильма запланирован на конец 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 27 февраля проходили съемки полнометражного художественного фильма «Вера» по мотивам повести «Вам и не снилось». Так, на ледоколе «Ленин» снимали сцену возвращения героини из экспедиции по Северному Ледовитому океану. В съемках в том числе принимали участие мурманчане - они были задействованы в массовке.

Работой над кинолентой занимается АО Творческое-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького» и кинокомпания ООО «Майвейстудия». Режиссером выступила Ирина Волкова.

- Действие фильма разворачивается в 1979 году. Центральным персонажем является мама мальчика Ромы, вокруг нее строится вся история. Фильм расскажет о родителях, их чувствах к детям, о взаимоотношениях в семье, - поделилась режиссер с «КП»-Мурманск».

Выход фильма запланирован на конец 2023 года.

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