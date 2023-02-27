Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

В Мурманской области крепкие морозы сменились на сильную метель.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Мурманской области крепкие морозы сменились на сильную метель. 28 февраля непогода сохранится, о чем предупреждают в МЧС региона.
По данным мурманского гидрометцентра, ночью местами ожидается сильный снег, сильный северо-западный ветер, метель.
Рекомендуется не гулять вблизи крыш зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций, по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru