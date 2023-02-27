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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:10

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

28 февраля будет бушевать метель
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области крепкие морозы сменились на сильную метель.

В Мурманской области крепкие морозы сменились на сильную метель.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области крепкие морозы сменились на сильную метель. 28 февраля непогода сохранится, о чем предупреждают в МЧС региона.

По данным мурманского гидрометцентра, ночью местами ожидается сильный снег, сильный северо-западный ветер, метель.

Рекомендуется не гулять вблизи крыш зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций, по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.

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