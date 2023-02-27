В Мурманской области за неделю подорожали лук, картошка и чай

Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Мурманскстата рассказали об изменении цен за неделю на некоторые товары первой необходимости. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, с 14 по 20 февраля больше всего подорожали репчатый лук (на 12,2%), картофель (на 2,8%), черный байховый чай (на 0,9%).

- Снизились цены на пищевую поваренную соль (на 2%), гречу (на 1,9%), сахар (на 1,6%), цельное пастеризованное молоко и яблоки (на 1,1%), - сообщили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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