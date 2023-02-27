В Мурманской области выделили на поддержку туризма 27 миллионов рублей

В Мурманской области не забывают про поддержку сферы туризма. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области не забывают про поддержку сферы туризма. Как сообщил на оперативном совещании правительства региона губернатор Андрей Чибис, на развитие туристической отрасли из бюджета выделено около 27 миллионов рублей.

- 2023 год станет годом активного приключенческого туризма на Кольском полуострове. В бюджете предусмотрено 4 миллиона рублей на поддержку туроператоров, которые собираются работать в этом направлении, - сообщил глава региона.

Еще почти 23 миллиона рублей потратят на создание и развитие национальных туристических маршрутов, в том числе их оснащение и обустройство.

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