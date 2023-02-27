Вице-губернаторы Мурманской области Александра Никипелова и Юрий Фомин покинули свои посты

В правительстве Мурманской области произошли изменения в кадровом составе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В правительстве Мурманской области произошли изменения в кадровом составе. Так, свои посты вице-губернаторов покинули Александра Никипелова, которая также являлась министром цифрового развития региона, и Юрий Фомин, отвечавший за блок образования и науки. Губернатор Андрей Чибис поблагодарил коллег за работу, в том числе за реализацию важных для региона проектов. - Особенно отмечу работу Александры Никипеловой. Под ее руководством в части цифровизации область достигла серьезных результатов по разным направлениям, – это высоко оценили и федеральные коллеги, – подчеркнул глава региона. Александра Никипелова покидает свой пост по семейным обстоятельствам. Цифровым развитием теперь будет заниматься замгубернатора Мария Гаврилова. Куратором блока образования станет заместитель губернатора Елена Дягилева. Назначение новых заместителей главы региона не планируется.

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