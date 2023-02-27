В Мурманск поступит еще 30 новых троллейбусов

Всего за два года в регион поставлены и работают 180 новых троллейбусов и автобусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В столице Заполярья продолжат обновлять общественный транспорт. Так, на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил, что в Мурманск поступит не менее 30 новых троллейбусов, которые будут работать на регулярных маршрутах.

- 77% составляет доля машин общественного транспорта, которым не более пяти лет. В 2023 году собираемся достигнуть показателя в 81%, – отметил глава региона.

На данный момент на 100% обновлен общественный автопарк в большинстве городов региона. Частично обновлен транспорт в Мурманске, Кандалакше, Островном, Ковдоре.

Всего за два года в регион поставлены и работают 180 новых троллейбусов и автобусов.

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