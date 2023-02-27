В мурманском аэропорту у туристов конфисковали кучу камней с пляжа в Териберке

В мурманском аэропорту у пассажиров конфисковали целую кучу таких окатышей. Фото: vk.com/my_teriberka

Путешественники, которые очень хотят увезти с собой частичку Териберки, продолжают забирать камни с местного пляжа «Яйца дракона». В мурманском аэропорту у пассажиров конфисковали целую кучу таких окатышей.

- Туристы массово увозят с собой камни с особо охраняемой природной территории «Парк Териберка», хотя это запрещено законом. В результате они не смогли вывезти их из Мурманской области и нарвались существенный штраф, - сообщили в группе «Моя Териберка».

Напомним, что за лето 2021 года в аэропорту «Мурманск» у путешественников изъяли сотню таких булыжников самых разных размеров.

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