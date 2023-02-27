Жителя Кандалакши приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого и угрозы в адрес следователя

Свою вину мужчина не признал. Фото: vk.com/sumurm
В Мурманской области вынесли приговор 31-летнему жителю Кандалакши, который обвиняется в совершении трех преступлений (по ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 296 УК РФ). Мужчина убил своего знакомого, а затем дважды угрожал следователю.
30 сентября 2021 года северянин распивал алкоголь со своим 24-летним приятелем на скамейке во дворе дома по улице Наймушина. Между ними вспыхнул конфликт, который закончился плачевно.
- Злоумышленник поднялся к себе домой, взял кухонный нож, после чего вернулся и ударил им знакомого в грудь. Из-за тяжких травм молодой человек скончался спустя сутки в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.
Затем, в декабре того же года, кандалакшанин стал угрожать убийством следователю, который занимался расследованием этого дела.
Свою вину мужчина не признал. На время предварительного расследования и судебного разбирательства он находился под стражей.
Северянина приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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