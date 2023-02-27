В Кандалакше при пожаре в доме на улице Данилова погиб человек

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/murman01

Вечером 26 февраля в пятиэтажном доме на Данилова, 17 в Кандалакше вспыхнула квартира. Языки пламени унесли жизнь одного человека.

На месте происшествия работали спасатели, которые к 22.00 полностью потушили пожар.

- В квартире на четвертом этаже в одной из комнат обгорел матрас, одеяло и кровать на площади 3 квадратных метра. В квартире закопчены стены и потолок, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Ликвидацией возгорания занимались 8 человек, 4 единицы техники. Причина случившегося устанавливается.

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