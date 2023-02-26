В Мурманске на проспекте Ленина перевернулся BMW

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске 26 февраля на проспекте Ленина произошло ДТП, в котором перевернулась машина.

- Водитель BMW, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai, после чего BMW опрокинулся на крышу, - сообщили в УГИБДД региона.

Обошлось без пострадавших, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: в Мончегорске автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на теплосети. Потребовалась помощь эвакуатора.

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