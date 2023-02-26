В Мурманске простились с Масленицей

Проводить зиму весело и задорно не помешали морозы. Фото: администрация Мурманска
В столице Заполярья 26 февраля, в последнее воскресенье зимы, простились с Масленицей.
- Проводить зиму весело и задорно не помешали морозы, а солнце подарило по-настоящему теплую атмосферу! - отметил в своем Telegram-канале глава Мурманска Игорь Морарь.
Три дня на разных площадках города шли праздничные гулянья. Гостей ждали танцы, песни, хороводы, традиционные забавы и, конечно, блины.
В воскресенье главные мероприятия прошли в центре города - на площади Пять Углов. Там же по традиции сожгли символ праздника.
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