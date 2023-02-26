После пожара на ТЭЦ в Апатитах поднимают параметры теплоносителя

Режим функционирования «повышенная готовность» в Апатитах уже снят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 26 февраля на Апатитской ТЭЦ случился пожар, из-за чего в некоторых домах стало холоднее. Параметры теплоносителя в городе были временно переведены на пониженный режим работы.

- К 07.00 восстановительные работы завершились, Апатитская ТЭЦ поднимает параметры теплоносителя, - сообщили в администрации Апатитов.

Режим функционирования «повышенная готовность» в Апатитах уже снят.

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