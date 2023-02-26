В Мончегорске автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на теплосети

Машину пришлось вытаскивать за крышу при помощи эвакуатора. Фото: vk.com/narod_monchegorsk

В Мончегорске на улице Кондрикова, 18 произошла авария на теплотрассе, из-за чего легковой автомобиль провалился под асфальт, оказавшись в яме передними колесами.

Машину пришлось вытаскивать за крышу при помощи эвакуатора.

Также по этому адресу вызывали пожарно-спасательные службы, которые, не обнаружив возгорания, уехали, пишут в группе «Народные новости Мончегорска».

Коммунальную аварию продолжают устранять.

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