В Апатитах ищут 44-летнего мужчину в оранжевой куртке

Тех, кто может помочь с поисками северянина, просят обратиться в полицию и к волонтерам. Фото: vk.com/severspas51

В Апатитах с 12 февраля ищут 44-летнего Евгения Зеленовского. В тот день мужчина ушел из дома (улица Космонавтов, 23) и с тех пор его местонахождение не известно.

Был одет в оранжевую куртку с серыми вставками и рабочие сапоги.

Тех, кто может помочь с поисками северянина, просят обратиться в полицию по номерам: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «СеверСпас»: 8 953 757 57 48.

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