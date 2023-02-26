В Мурманской области ожидается потепление и метель

На смену суровым морозам в Мурманскую область спешит потепление, а вместе с ним и непогода. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На смену суровым морозам в Мурманскую область спешит потепление, а вместе с ним и непогода. 27 февраля ожидается смещение в Баренцево море активного глубокого циклона. В регионе пройдет снег, мокрый снег, будет сильный порывистый ветер.

- Ночью туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами сильный. метель. Температура воздуха ночью -16 -21, при прояснениях -25 -30, днем от -3 до +2 градусов, на востоке области -1 -6, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: губернатор Андрей Чибис показал, как столицу Арктики видит нейросеть.

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