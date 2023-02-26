Губернатор Андрей Чибис показал, как выглядит столица Арктики по версии искусственного интеллекта

Город получился сказочным и снежным. Фото: gov-murman.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал на своей странице в соцсетях, как столицу Арктики видит нейросеть. Город получился сказочным, снежным, а его стиль напоминает готику.

Фото: vk.com/chibis.andrey

- Вторая фотография напомнила зону отдыха возле Семеновского озера. А у вас какие ассоциации? - спрашивает глава региона.

Фото: vk.com/chibis.andrey

Напомним: ранее нейросеть нарисовала Мурманск в виде человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru