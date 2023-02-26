Губернатор Андрей Чибис показал, как выглядит столица Арктики по версии искусственного интеллекта

Город получился сказочным и снежным. Фото: gov-murman.ru
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал на своей странице в соцсетях, как столицу Арктики видит нейросеть. Город получился сказочным, снежным, а его стиль напоминает готику.
Фото: vk.com/chibis.andrey
- Вторая фотография напомнила зону отдыха возле Семеновского озера. А у вас какие ассоциации? - спрашивает глава региона.
Фото: vk.com/chibis.andrey
Напомним: ранее нейросеть нарисовала Мурманск в виде человека.
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