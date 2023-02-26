Житель Апатитов облил жену кипятком из термопота

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
48-летняя апатитчанка получили термические ожоги по всему телу из-за ссоры с мужем. Как выяснили полицейские, это произошло, когда женщина была в гостях вместе со своим супругом.
- Между ними завязался конфликт, после чего мужчина взял термопот, в котором находился кипяток и бросил его в сторону жены, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
50-летнего жителя Апатитов, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Тот пояснил, что повздорил с супругой, будучи пьяным.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
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