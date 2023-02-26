В Апатитах случился пожар на ТЭЦ

Причина возгорания устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Вечером 25 февраля в Апатитах загорелась ТЭЦ на Энергетическом шоссе, 5. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили задымление кабельного канала конвейера топливоподачи.
- Прогорели кабель-каналы, закопчены стены и потолок. Работу конвейера оперативно возобновили, теплоснабжение в жилых домах не приостанавливалось, - сообщает МЧС Мурманской области.
Пожар потушили в 1.31 26 февраля. На месте происшествия работали 24 спасателя, 8 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
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