В Мурманске к дому на улице Аскольдовцев были стянуты экстренные службы

Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp

В Мурманске сообщили об угрозе взрыва в доме №7 на улице Аскольдовцев. В зданию вечером 25 февраля были стянуты экстренные службы, в том числе скорая помощь и полиция.

Видео в места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Напомним: стало известно, что стало причиной вызова экстренных служб к мурманскому детсаду №2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru