Девять предпринимателей Мурманской области получили гранты на приобретение франшизы

Субсидия предоставляется безвозмездно. Фото: gov-murman.ru

Девять предпринимателей Мурманской области победили в региональных грантовых конкурсах. Они получили финансирование на приобретение франшизы - из областного бюджета на эти цели было выделено 8,4 миллиона рублей.

- Максимальный размер субсидии для одного проекта составляет 1 миллион рублей при условии софинансирования грантополучателем не менее 20% расходов на реализацию своей идеи, - сообщает министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Субсидия предоставляется безвозмездно, ее можно потратить на оплату паушального взноса, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, рекламу, покупку оборудования, оргтехники и мебели, а также на ремонтные работы.

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