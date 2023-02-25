Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

- 26 февраля ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь Фото: Василий Вахрин

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды. Ночью столбик термометра опустится до -30 градусов.

- 26 февраля ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20, при прояснениях до -30, днем -7-12, местами до -17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

27 февраля погода изменится. Ожидается снег, мокрый снег, сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха днем до +3 градусов.

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