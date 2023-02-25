Участников масленичных гуляний в Кировске будут досматривать

Участникам мероприятия будет необходимо пройти досмотр с помощью ручных металлодетекторов. Фото: администрация Мурманска
26 февраля по Мурманской области пройдут масленичные гулянья. В администрации Кировска предупреждают, что гостей праздника будут досматривать.
- Из-за усиления мер безопасности участникам мероприятия будет необходимо пройти досмотр с помощью ручных металлодетекторов, - сообщили в мэрии.
Масленичные гуляния пройдут в Кировске (театральный дворик), Титане (площадка у ДК), Коашве (площадка у ДК).
Напомним: жителей Мурманска приглашают на масленичные гулянья. Праздничные мероприятия развернутся во всех округах города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru