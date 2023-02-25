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НовостиОбщество25 февраля 2023 15:37

Участников масленичных гуляний в Кировске будут досматривать

Это связано с усилением мер безопасности
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Участникам мероприятия будет необходимо пройти досмотр с помощью ручных металлодетекторов. Фото: администрация Мурманска

Участникам мероприятия будет необходимо пройти досмотр с помощью ручных металлодетекторов. Фото: администрация Мурманска

26 февраля по Мурманской области пройдут масленичные гулянья. В администрации Кировска предупреждают, что гостей праздника будут досматривать.

- Из-за усиления мер безопасности участникам мероприятия будет необходимо пройти досмотр с помощью ручных металлодетекторов, - сообщили в мэрии.

Масленичные гуляния пройдут в Кировске (театральный дворик), Титане (площадка у ДК), Коашве (площадка у ДК).

Напомним: жителей Мурманска приглашают на масленичные гулянья. Праздничные мероприятия развернутся во всех округах города.

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