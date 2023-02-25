В Мурманске на улице Старостина перевернулся Hyundai Creta

Обстоятельства аварии уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Старостина, 55 перевернулась иномарка. Как сообщали очевидцы, автомобиль наехал на сугробы, после чего опрокинулся.

- 25 февраля около 13.40 водитель Hyundai Creta не справился с управлением, допустил опрокидывание. В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Обстоятельства аварии уточняются, автоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения.

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