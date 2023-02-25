Жительница Североморска взяла кредит на крупную сумму и отдала все деньги мошенникам

Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

45-летняя жительница Североморска осталась без своих сбережений, доверившись телефонным мошенникам. Женщине позвонил молодой человек, представившись сотрудником одного известного банка. Тот убедил ее взять кредит на 1,6 миллиона рублей.

- Затем лжесотрудник попросил северянку перевести деньги на заранее подготовленные «безопасные счета», что она и сделала. После завершения переводов аферист перестал выходить на связь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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