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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 9:58

Жительница Североморска взяла кредит на крупную сумму и отдала все деньги мошенникам

Женщину убедили перевести средства на заранее подготовленные «безопасные счета»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

45-летняя жительница Североморска осталась без своих сбережений, доверившись телефонным мошенникам. Женщине позвонил молодой человек, представившись сотрудником одного известного банка. Тот убедил ее взять кредит на 1,6 миллиона рублей.

- Затем лжесотрудник попросил северянку перевести деньги на заранее подготовленные «безопасные счета», что она и сделала. После завершения переводов аферист перестал выходить на связь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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