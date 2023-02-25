В Апатитах при пожаре в жилом доме пострадали два человека

Причина возгорания устанавливается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 24 февраля в Апатитах загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Кирова, 10. На месте происшествия работали спасатели, которые эвакуировали из здания 8 человек, двое из которых пострадали - они обслужены бригадой скорой помощи.

В 23.16 пожар полностью потушили.

- В однокомнатной квартире на втором этаже огнем уничтожены предметы домашнего обихода на площади 20 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 8 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причина возгорания устанавливается.

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