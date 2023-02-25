Авиарейс Санкт-Петербург-Мурманск задерживается с вылетом из-за технических проблем

Самолет Санкт-Петербург-Мурманск 5N-507 задерживается с вылетом из Пулково.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Самолет Санкт-Петербург-Мурманск 5N-507 задерживается с вылетом из Пулково. Рейс должен был состояться в 10.00.
- Авиарейс задерживается по техническим причинам. Время вылета перенесено на 13.20, - сообщили «КП» -Мурманск» в колл-центре воздушной гавани Петербурга.
В соцсетях отмечают, что причиной задержки могла стать неисправность двигателя.
Напомним: из Мурманска начнут курсировать прямые самолеты в Минск, Минеральные Воды и Калугу. Также рассматривается возможность открыть рейсы в Анталью.
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