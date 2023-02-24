Андрей Чибис про попадание в санкционный список Госдепа США: «Лучший подарок на День защитника Отечества»

Госдеп США ввел персональные санкции в отношении глав субъектов РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Госдеп США ввел персональные санкции в отношении глав субъектов РФ. В нем есть и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Победу в номинации «лучший подарок на День защитника Отечества» отдаю госдепартаменту США! Теперь у меня есть еще одно неоспоримое доказательство, что мы всё делаем правильно. Работаем дальше! Пусть боятся, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

В список также вошли губернатор НАО Юрий Бездудный, глава Ингушентии Махмуд-Али Калиматов, Калымкии Бату Хасиков и другие.

В январе стало известно, что санкции в отношении Чибиса ввела Норвегия, а в декабре 2022 года, что Евросоюз.

Напомним: несмотря на санкции и сложные внешнеторговые отношения, продолжается экспорт рыбы из Мурманской области в Европу. Так, в страны союза поступает 70-75% готового филе пикши и трески, которые производятся в нашем регионе.

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