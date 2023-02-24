В Мурманске с января ищут 58-летнего мужчину

В Мурманске без вести пропал 58-летний мужчина.
В Мурманске без вести пропал 58-летний мужчина. Андрей Мясоедов перестал выходить на связь с родными с января,его местонахождение не известно.
Тех, кто может помочь с поисками северянина, просят обратиться в полицию по номерам: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8 911 311 70 20.
Напомним: в сгоревшем дотла доме в Колвице обнаружили тело человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru