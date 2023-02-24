В Мурманске с января ищут 58-летнего мужчину

В Мурманске без вести пропал 58-летний мужчина.

В Мурманске без вести пропал 58-летний мужчина. Андрей Мясоедов перестал выходить на связь с родными с января,его местонахождение не известно.

Тех, кто может помочь с поисками северянина, просят обратиться в полицию по номерам: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8 911 311 70 20.

Напомним: в сгоревшем дотла доме в Колвице обнаружили тело человека.

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