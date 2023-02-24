В Оленегорске из пожара в квартире спасли человека

Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Днем 24 февраля в Оленегорске вспыхнула трехкомнатная квартира на улице Космонавтов, 6/2. Из квартиры спасен один человек, еще трое эвакуированы.

- Сгорели предметы домашнего обихода на площади 6 квадратных метров, поврежден диван, закопчены стены и потолок по всей комнате, повреждено остекление окна, - сообщили в МЧС региона.

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru