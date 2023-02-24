В Росляково пропала 17-летняя девушка в персиковой шапке

Тех, кто может помочь с поисками Алены, просят обратиться в полицию по номерам: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8 911 311 70 20.

В Мурманске ищут 17-летнюю местную жительницу Алену Брыткову. Девушка ушла из дома в Росляково (улица Приморская, 1) около 14.00 23 февраля, с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые (каре). Была одета в серую парку, шапку персикового цвета, темно-зеленые брюки и черные ботинки.

Тех, кто может помочь с поисками Алены, просят обратиться в полицию по номерам: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8 911 311 70 20.

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