Алек Болдуин не признает свою вину в убийстве уроженки Мурманской области

Болдуину грозит до 18 месяцев лишения свободы. Фото: Reuters

Актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинтс, которая в раннем детстве проживала в Мурманской области.

Напомним: трагедия произошла в 2021 году, на съемках вестерна «Ржавчина», когда актер выстрелил из бутафорского пистолета, убив женщину. Семья уроженки Заполярья решила судиться с Алеком Болдуином.

- Актер должен был предстать перед судом 24 февраля, но сейчас слушание отменено. Предварительные слушания еще не назначены, но, вероятно, состоятся к концу апреля, - сообщает издание Daily Mail.

Болдуину грозит до 18 месяцев лишения свободы. По условиям, установленным судьей, он не должен употреблять алкоголь и иметь при себе огнестрельное оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru