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НовостиОбщество24 февраля 2023 11:57

Жителей Мурманской области предупреждают о 30-градусных морозах

Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Рекомендуется ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде.

Рекомендуется ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В МЧС региона предупреждают северян о сильных морозах. Ночью 25 февраля столбик термометра опустится до -30 градусов.

- 25 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Местами ожидается небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью при прояснениях -25-30, днем -10-15, местами до -20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Рекомендуется ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде.

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