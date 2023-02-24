Жителей Мурманской области предупреждают о 30-градусных морозах

Рекомендуется ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В МЧС региона предупреждают северян о сильных морозах. Ночью 25 февраля столбик термометра опустится до -30 градусов.
- 25 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Местами ожидается небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью при прояснениях -25-30, днем -10-15, местами до -20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Рекомендуется ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru