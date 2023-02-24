Жителей Мурманской области предупреждают о 30-градусных морозах

Рекомендуется ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В МЧС региона предупреждают северян о сильных морозах. Ночью 25 февраля столбик термометра опустится до -30 градусов.

- 25 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Местами ожидается небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью при прояснениях -25-30, днем -10-15, местами до -20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Рекомендуется ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде.

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