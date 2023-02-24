В Североморск-3 cгорели пять гаражей, Lexus и ВАЗ

Причина происшествия и ориентировочный ущерб устанавливаются. Фото: vk.com/sufps48mchs

В Североморск-3 вечером 23 февраля вспыхнули гаражи. Пожар случился в гаражном-строительном кооперативе в районе дома №15 на улице Героев-Североморцев.

- Огнем были охвачены пять одноэтажных гаражей. К тушению привлекались дежурные силы службы пожаротушения, специальных пожарно-спасательных частей, а также пожарной команды в/ч 26808 Минобороны РФ, - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Помимо гаражей, огонь уничтожил автомобили Lexus 570 и ВАЗ 21099, одноосный прицеп, личные вещи.

Причина происшествия и ориентировочный ущерб устанавливаются.

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