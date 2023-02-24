В Кировске задержали автомобилиста за повторное вождение в пьяном виде

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Ночью в Кировске на проспекте Ленина сотрудники ДПС поймали пьяного 37-летнего водителя, который был за рулем Saab.

Апатитчанин прошел медосвидетельствование, процедура показала положительный результат. Содержание алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составило 0,806 мг/л.

- Полицейские выяснили, что в январе 2021 года мужчину привлекали к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ за вождение в пьяном виде. Тогда получил штраф и лишился водительских прав на полтора года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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